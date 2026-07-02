Fair Play Menarini, è la notte dei campioni: stasera la premiazione a Firenze

(Adnkronos) – La notte delle leggende sportive arriva a Firenze con il Premio Internazionale Fair Play Menarini 2026. Inaugurata ieri sera con i grandi campioni ospiti a Piazzale Michelangelo, alla presenza del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, la 30/a edizione dell’evento attende il suo pubblico al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Fra poche ore stelle dello sport di fama internazionale diventeranno i nuovi Ambasciatori del Fair Play Menarini nel mondo.

“Il Premio Fair Play Menarini celebra il volto più autentico dello sport: quello che unisce al talento il rispetto, la correttezza, la lealtà e la capacità di fare squadra – spiega la sindaca di Firenze, Sara Funaro – I campioni premiati questa sera rappresentano non solo l’eccellenza nelle loro discipline, ma anche un esempio di come si possa competere senza mai perdere di vista i valori che rendono lo sport uno straordinario strumento di crescita e di educazione. Siamo orgogliosi di ospitare questa trentesima edizione interamente a Firenze e di diventare, per alcuni giorni, la ‘casa’ del fair play. È un riconoscimento importante per la nostra città, che si identifica nei principi del rispetto, dell’inclusione, della responsabilità e dell’attenzione verso gli altri. Sono valori che appartengono allo sport, ma che devono guidare anche il modo in cui costruiamo le nostre comunità e affrontiamo insieme le sfide del presente. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono divisioni e contrapposizioni, il fair play ci ricorda che si può competere con lealtà, vincere con umiltà e affrontare anche le sconfitte con dignità. È un messaggio che parla soprattutto alle nuove generazioni e che abbiamo il dovere di sostenere ogni giorno. Per questo ringrazio la Fondazione Fair Play Menarini per il lavoro che porta avanti da trent’anni e tutti gli atleti che, con il loro esempio, dimostrano che il successo più grande non è soltanto conquistare un traguardo, ma lasciare un’eredità di valori capace di ispirare le persone e rendere la società più forte e più coesa”.

Lo splendido palazzo dell’Opera cittadino accoglierà la serata clou del Premio, dedicata agli atleti che, sia per traguardi agonistici che per meriti etici, hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello sport.

A partire dalle ore 21:00, sfileranno sul tappeto rosso del Fair Play Menarini fenomeni dell’atletica come Armand Duplantis e Antonella Palmisano e regine dello sport paralimpico del calibro di Bebe Vio e Chiara Mazzel. Se il calcio porta alla festa del Fair Play icone intramontabili che rispondono ai nomi di Diego Milito, Gianfranco Zola e Emilio Butragueño, gli sport di squadra scelgono come propri paladini l’asso del basket Achille Polonara e Simone Anzani, idolo della pallavolo. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, trio d’oro del pattinaggio su ghiaccio azzurro, alzeranno insieme il trofeo; a loro si uniranno altri due collezionisti di medaglie rispettivamente nel nuoto e nella scherma: Gregorio Paltrinieri e Daniele Garozzo. Fabio Caressa, infine, rappresenterà quest’anno il miglior giornalismo sportivo italiano.

A fianco dei vincitori di oggi, incontreremo i premiati del passato che negli ultimi 30 anni hanno esportato il messaggio del Fair Play Menarini nel ruolo di testimonial di etica, lealtà e rispetto, in gara e nella vita. Da Antonio Rossi a Ian Thorpe, da Giancarlo Antognoni a Sasha Vujacic, passando per Andrea Zorzi e Giacomo Perini.

La serata sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su Sky, ai canali 501 e 257, portando il Premio Internazionale Fair Play Menarini nelle case degli appassionati di sport e dei tanti spettatori che vorranno seguire la celebrazione del suo trentennale. La conduzione sarà affidata a Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano, Omar Schillaci e Federico Buffa.

“Questa sera celebriamo un traguardo importante: trent’anni di un Premio che ha saputo raccontare lo sport attraverso i suoi valori più autentici – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Accogliere nuovi Ambasciatori del Fair Play Menarini significa vedere crescere una comunità di campioni che, con il loro esempio, dimostrano come talento, rispetto e responsabilità possano andare di pari passo, dentro e fuori dalle competizioni”.

Il 30/a Premio Internazionale Fair Play Menarini vede la partecipazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in qualità di partner istituzionale, e di Sustenium, Frecciarossa, Adiacent ed Estra come partner dell’iniziativa.

Per seguire da vicino i protagonisti e restare aggiornati su tutte le novità, visitare il sito ufficiale www.fairplaymenarini.com e i canali social del Premio su Instagram, Facebook e YouTube.