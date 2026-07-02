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Mezzaroma: “Con Sport Illumina 85 playground gratuiti in tutta Italia”

(Adnkronos) – “Il playground che inauguriamo fa parte del progetto Sport Illumina, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dal Governo. La prima fase prevede la realizzazione di 85 playground multifunzionali su tutto il territorio nazionale. Sono spazi pubblici gratuiti, inseriti nei contesti urbani, dove è possibile praticare diverse discipline sportive. È una delle azioni con cui vogliamo facilitare l’accesso allo sport da parte della popolazione, offrendo luoghi dove fare attività fisica gratuitamente”. È quanto affermato da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel corso dell’inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma: gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno. Non solo sport, ma un luogo dove incontrarsi, condividere passioni e costruire legami. 

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