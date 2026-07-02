Palio di Siena rinviato per maltempo, si corre domani venerdì 3 luglio

(Adnkronos) –

Non si correrà oggi il Palio di Siena. La corsa in programma giovedì 2 luglio slitta a domani, venerdì 3 luglio, per maltempo. La decisione è arrivata in via ufficiale dal Comune nelle ultime ore, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo che hanno interessato la città dalla serata di mercoledì con piogge abbondanti. Le previsioni che indicano ulteriori rovesci nel corso del pomeriggio.

La storica “Carriera”, prevista alle ore 19.45, viene dunque rinviata a domani, venerdì 3 luglio, quando la situazione meteorologica viene considerata più favorevole e il tufo della pista in piazza del Campo dovrebbe presentarsi in condizioni migliori per garantire lo svolgimento della corsa in sicurezza per i cavalli delle dieci Contrade.

Nonostante l’annullamento della ‘provaccia’ di questa mattina, la macchina organizzativa non si è fermata e i preparativi proseguono secondo programma. In Comune si è svolta una riunione operativa per fare il punto sulla situazione e coordinare il rinvio dell’evento.