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Renzi ad AdnTalks: “Risultati Meloni zero, facciamo petizione ‘restituisci mojito a Salvini'”

(Adnkronos) – Dai trasporti al governo Meloni passando per gli Usa di Trump e il nucleare. Molti gli argomenti affrontati da Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.  

Ritardo? “Ho preso un treno, una cosa che nell’Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: ‘Restituisci anche tu il mojito a Salvini'”. 

 

 

“L’ondata di destra internazionale, che Trump ha rappresentato e alimentato, è arrivata alla fine. Trump potrebbe fare il miracolo di unificare anche la sinistra in Italia”. 

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