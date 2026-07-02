Salute: lenti Icl, l’alternativa al laser per la correzione di tutti i difetti visivi

(Adnkronos) – “Il paziente viene sottoposto a numerosi esami, che consentono di valutare ogni singolo parametro del suo occhio, compreso il film lacrimale, il diametro e la cinetica pupillare e le caratteristiche della cornea. In questo modo, possiamo capire se si tratti di una cornea regolare e operabile, oppure no. Se si tratta di una miopia lieve, qualora gli altri parametri corneali lo consentano, la scelta tendenzialmente ricade sull’intervento laser. In presenza di miopie più elevate, invece, laddove il trattamento laser diventi più invasivo e soprattutto in presenza di forme di dislacrimia, cornea irregolare o ectasia corneale (alterazione della cornea ndr.), la scelta va a vantaggio dell’applicazione dell’impianto delle lenti Icl”.

Lo spiega Guido Prigione, oculista di Verona specializzato in chirurgia refrattiva, illustrando il percorso decisionale tra laser e Icl, basato, appunto, su una serie di esami specifici che analizzano cornea, pupilla e altri parametri anatomici. Le lenti intraoculari Icl, che rappresentano ad oggi una delle principali alternative alla chirurgia laser per la correzione di miopia, astigmatismo e ipermetropia anche moderati, in particolare quando la struttura della cornea non consente l’utilizzo del laser.

Prigione, poi, sottolinea come l’approccio moderno alla chirurgia oculare richieda una valutazione globale dell’occhio: “Lavorando su tutte le strutture oculari, dalla retina al glaucoma fino alla cataratta e alla chirurgia refrattiva, è possibile avere una visione d’insieme che consente scelte terapeutiche più sicure e mirate – spiega – La valutazione della retina, in particolare nei pazienti miopi, permette, inoltre, di individuare eventuali anomalie periferiche da trattare preventivamente”.

Un elemento rilevante delle lenti intraoculari è la preservazione delle strutture naturali dell’occhio, in particolare della cornea e del cristallino. In passato, spiega l’oculista, soprattutto nei casi di miopia elevata: “si ricorreva talvolta alla rimozione del cristallino trasparente, perché non vi erano valide alternative al laser. Una procedura, però, che aumentava il rischio del distacco della retina”. Grazie alle lenti Icl ora “vi è la possibilità di mantenere tutto com’è, aggiungendo semplicemente una piccola lente all’interno dell’occhio – continua Prigione – Ciò rende noi chirurghi più sicuri e per i nostri pazienti rappresenta il vantaggio più grande che possiamo offrire”.

“L’approccio additivo delle lenti Icl consente di evitare la rimozione del cristallino e di mantenere intatta l’anatomia oculare. Questo rappresenta un vantaggio in termini di sicurezza e conservazione della funzione visiva”, afferma Prigione, che prosegue sottolineando un ulteriore elemento distintivo, la reversibilità della procedura: “Le lenti Icl possono essere rimosse o sostituite in caso di necessità, consentendo un ritorno alla condizione pre-operatoria. Questo non è possibile con il laser, che comporta la rimozione permanente di tessuto corneale dall’occhio”.

Sul piano dei risultati visivi, il medico riferisce un elevato grado di soddisfazione dei pazienti. “Molti riferiscono un miglioramento immediato della qualità visiva già dal giorno successivo all’intervento. La posizione della lente, molto vicina al punto nodale dell’occhio (parte centrale del bulbo oculare) può determinare anche una significativa variazione della percezione delle immagini, che viene generalmente descritta come un incremento della nitidezza”.

In conclusione, alla domanda su quale tecnica sceglierebbe per un familiare con miopia moderata o elevata, Prigione indica le lenti ICL come opzione preferenziale: “La sicurezza e la qualità del risultato percepito dai pazienti rendono questa tecnologia una scelta altamente affidabile, pur ricordando che in medicina non esistono certezze assolute”.