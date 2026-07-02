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Wimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno – Diretta

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro affronta il francese Arthur Fils – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra, di cui Jannik Sinner è campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. 

Dove vedere il match? Berrettini-Fils sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal francese nell’Atp di Tokyo del 2024, con l’azzurro costretto a ritirarsi dopo il primo set. 

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