Wimbledon, oggi Berrettini-Fils al secondo turno – Diretta

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro affronta il francese Arthur Fils – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra, di cui Jannik Sinner è campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno.

Dove vedere il match? Berrettini-Fils sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal francese nell’Atp di Tokyo del 2024, con l’azzurro costretto a ritirarsi dopo il primo set.