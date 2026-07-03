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Aquila vince il Palio di Siena, Tittia fa 12: chi è il fantino dei record

(Adnkronos) – Tittia fa 12. Giovanni Atzeni, ‘in arte’ Tittia, trionfa nel Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026 e riporta la contrada dell’Aquila alla vittoria dopo un digiuno di 32 anni. Tittia centra il 12esimo successo personale nel Palio, confermandosi il fantino più vincente in attività e arrivando ad un solo passo dalla leggenda Aceto, re di Siena in 13 occasioni. Atzeni compie l’impresa dominando i 3 giri con Diodoro, castrone baio che si rivela superiore alla concorrenza: per il cavallo di 7 anni, secondo successo dopo quello ottenuto un anno fa all’esordio assoluto. 

Tittia, 41 anni, aggiunge un’altra perla ad una carriera da record. Nato in Germania a Nagold da papà sardo e madre tedesca, il fantino costruisce il suo rapporto col Palio a partire dal 2003. Nella sua parabola, ha portato al trionfo una serie di contrade dominando anche altre corse storiche, da Asti a Legnano. 

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