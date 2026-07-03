Arezzo, ultraleggero precipita a Castiglion Fiorentino: morto pilota

(Adnkronos) – Un uomo di 57 anni è morto dopo che l’ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’automedica de La Fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.