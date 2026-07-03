Ultime News

3 Lug 2026 Tra Cremona e Ditonellapiaga c’è “chimica”: il Tanta Robba Festival parte con il botto
2 Lug 2026 Maturità “in famiglia”: la storia di Brunella, neodiplomata (insieme al figlio) a 54 anni
2 Lug 2026 Troppo caldo nell’ufficio del giudice di pace. “Qui non si respira, è disumano”
2 Lug 2026 Crisi idrica in Lombardia: “Situazione difficile, ma non come nel 2022”
2 Lug 2026 Violentata e chiusa in casa dal suo spacciatore. “Non ci sono prove”, imputato assolto
Nazionali

Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate dalla guida della Bce

(Adnkronos) – Christine Lagarde ha ventilato, in una intervista a Les Echos, la possibilità di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027, per poter “dare voce all’Europa” nella campagna delle elezioni presidenziali francesi. 

La Lagarde, la cui uscita anticipata prima delle elezioni presidenziali era stata ipotizzata 3 mesi fa dal Financial Times, ritiene, nell’intervista pubblicata sul sito web del principale quotidiano economico-finanziario francese, che “il capitano della nave della Bce debba rimanere a bordo”, durante questo “periodo di turbolenza” causato dalla guerra in mediorientale. 

Interrogata su una possibile uscita anticipata qualora la situazione si calmasse, Lagarde ha risposto: “È possibile. Credo che una voce europea debba essere ascoltata nel dibattito presidenziale francese”. E ha aggiunto: “Se questo dibattito dovesse presentare una visione riduttiva del ruolo della Francia in Europa, credo sarebbe necessario spiegare” perché questa porterebbe su un percorso “doloroso per il nostro Paese e i nostri cittadini”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...