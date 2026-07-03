La proposta di matrimonio a 443 metri d’altezza, chi è la coppia che ha scalato l’Empire State Building

(Adnkronos) – Se è vero che per tutti l’amore sposta le montagne, per Angela Nikolau e Ivan Beerkus scala l’Empire State Building. La loro promessa di amore eterno è arrivata fino a 443 metri di altezza, sulla guglia di uno dei grattacieli più famosi del mondo e, in assoluto, il più iconico di New York. Hanno compiuto un’impresa unica – ma non isolata – con la consapevolezza che sarebbero stati arrestati dopo pochi minuti. E così è andata. Eppure, per il pubblico dei social, sono diventati il simbolo di un amore capace di sfidare ogni limite.

Non è la prima volta che la coppia si arrampica sui grattacieli storici in giro per il mondo senza imbracatura, né autorizzazione. Tanto che Netflix ha realizzato un documentario sulla loro iconica storia d’amore ‘Skywalkers: A Love Story’. Col volto coperto da un passamontagna, Angela Nikolau e Ivan Beerkus sono diventati i nuovi Catwoman e Batman.

Lei 33 anni, lui 32, entrambi russi e nelle ultime ore sono diventati virali per essere arrivati in cima all’antenna dell’Empire State Building. Una volta arrivati in vetta hanno srotolato lo striscione: ‘When the power of love beats the love of power, the world knows peace’ (‘Quando il potere dell’amore sconfiggerà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace’). È stato proprio lì, che Ivan si è inginocchiato e ha chiesto ad Angela di sposarlo, sotto gli occhi del mondo intero.

Dopo l’arresto, eseguito dagli agenti della NYPD, sul profilo Instagram di Angela Nikolau è spuntato un post, che ora conta quasi 4 milioni di like, “Angela e Ivan sono attualmente indisponibili, e lo sapevamo già in anticipo – quindi questo post è stato programmato e ora viene pubblicato automaticamente”.

Il video della proposta continua a rimbalzare da un social all’altro, tra meme e occhi sognanti. C’è chi, con ironia, ha preso il gesto di Ivan come un chiaro esempio delle aspettative romantiche di ogni donna. “Quando vi lamentate di vostro marito che lascia i vestiti in giro per casa, ricordatevi che al mondo esiste un uomo che ha fatto la proposta di matrimonio su un grattacielo”, si legge in uno dei post.