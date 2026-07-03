Lido di Camaiore, tragedia all’ospedale Versilia: uccide l’ex moglie e poi si toglie la vita

(Adnkronos) –

Tragedia familiare all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca), dove si è consumato un omicidio-suicidio. Intorno a mezzogiorno un uomo di 80 anni si è recato nel reparto di riabilitazione dove era ricoverata l’ex moglie, di 67 anni, da tempo malata, e l’ha uccisa con una o più coltellate. Pochi istanti dopo, l’anziano si è suicidato lanciandosi dalla finestra dell’ospedale.

Il personale del 118 è intervenuto cercando di rianimare entrambi ma non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso sia della donna che dell’ex marito. Sul posto, oltre al personale sanitario dell’ospedale Versilia, è intervenuta la polizia che sta cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Da quanto si è appreso, la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l’ex marito veniva a trovarla regolarmente.