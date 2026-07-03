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Nazionali

Mondiali, oggi sedicesimi Australia-Egitto 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l’Egitto ai Mondiali 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, la nazionale del ct Hassan sfida l’Australia ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo ad Arlington, in Texas. La selezione africana arriva dal secondo posto nel girone G, dietro al Belgio. La squadra del ct Popovic ha chiuso invece il gruppo D dietro agli Stati Uniti. Si comincia alle 20. 

Dove vedere Australia-Egitto? La partita dei Mondiali tra Australia ed Egitto sarà visibile in diretta tv e in streaming, in esclusiva, su Dazn. 

Chi vince affronterà al prossimo turno la vincente di Argentina-Capo Verde.  

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