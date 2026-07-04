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Nazionali

Mondiali, oggi Canada-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Canada sfida il Marocco ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale ‘di casa’ affronta quella africana – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Paraguay e Francia. 

 

La sfida tra Canada e Marocco è in programma oggi, sabato 4 luglio, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni: 

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Promise. Ct. Marsch. 

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Salah-Eddine, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct. Ouahbi. 

 

Canada-Marocco sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva Dazn. Il match si potrà seguire in streaming sull’app di Dazn. 

 

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