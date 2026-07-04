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Nazionali

Mondiali, oggi Francia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – La Francia scende in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale transalpina sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti una tra Canada e Marocco. 

 

La sfida tra Francia e Paraguay è in programma oggi, sabato 4 luglio, alle ore 23. Ecco le probabili formazioni: 

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps. 

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza; Avalos, Enciso. Ct. Alfaro. 

 

Francia-Paraguay sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai1, ma visibile anche su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su RaiPlay e sull’app di Dazn. 

 

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