Il gol dell’anno arriva dall’Islanda: la punizione del portiere (da 70 metri) fa il giro del mondo

(Adnkronos) – Il gol dell’anno arriva dall’Islanda. E l’autore è Aron Birkir Stefansson, portiere dell’Thor Akureyri, squadra islandese. Nel corso dell’ultima partita di campionato, l’estremo difensore è riuscito a segnare con un destro su punizione da circa 70 metri. Incredibile, ma vero. Questione di fortuna? Sicuramente sì, ma Stefansson è riuscito a beffare – in maniera clamorosa – il suo collega con un destro finito all’incrocio dei pali, tra gli applausi dei presenti.

Un gol pazzesco, che ricorderà per tutta la vita. E destinato a diventare virale sui social