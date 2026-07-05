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Nazionali

Inter, è ufficiale il passaggio di Dumfries al Real Madrid

(Adnkronos) –
Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid. L’esterno olandese si trasferisce a titolo definitivo al club spagnolo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria. Lo annuncia l’Inter con una nota proprio sito ufficiale.In 5 stagioni con l’Inter Dumfries ha collezionato 207 presenze, condite con 27 reti e 28 assist. Il trentenne olandese ha anche alzato 8 trofei, tra cui due scudetti.  

 

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