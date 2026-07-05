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Novara, padre e zio muoiono nel Sesia tentando di salvare la figlia: doppia tragedia a Romagnano

(Adnkronos) – Doppia tragedia oggi, domenica 5 luglio, a Romagnano, in provincia di Novara. Il padre e lo zio di una ragazza, vedendola in difficoltà, si sono buttati nelle acque del fiume Sesia, ma sono stati trascinati via dalla corrente. Un altro familiare si è tuffato anche lui nel fiume riuscendo a trarre in salvo la ragazza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco intervenuti anche con un elicottero. Presenti anche carabinieri e medici del 118. Per le due vittime, di origine straniera, non c’è stato nulla da fare.  

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