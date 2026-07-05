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Roma, lancia sassi dal Muro Torto sulle auto: 29enne arrestato. Colpita anche auto della Polizia Locale

(Adnkronos) – Tragedia sfiorata questa mattina su viale del Muro Torto a Roma, dove un uomo di 29 anni ha iniziato a lanciare sassi e oggetti sulle auto in transito dalla terrazza che costeggia la strada nel pieno centro della Capitale. Oltre a un’auto privata, l’uomo ha colpito anche un mezzo della Polizia Locale. 

 

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma il bilancio avrebbe potuto essere gravissimo. Fra gli oggetti ritrovati a terra c’erano anche una pietra del peso di 9 chili e un grosso tronco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha portato il 29enne in commissariato. L’uomo, con diversi precedenti per reati come oltraggio, lesioni e percosse, è stato arrestato per tentato omicidio. 

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