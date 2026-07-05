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Vasco: “Kom… plimenti a Ultimo, ogni record è fatto per essere battuto”

(Adnkronos) – “Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò…e poi ci troveremo come le star”. Così Vasco Rossi, attraverso i suoi canali social, si complimenta con Ultimo dopo il concerto-evento a Tor Vergata. Con 250.000 spettatori, il cantautore romano ha infatti superato lo storico record di pubblico pagante stabilito dallo stesso Vasco a Modena Park nel 2017. 

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