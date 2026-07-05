Ultime News

5 Lug 2026 Da spazio romantico a luogo di degrado, ecco la scalinata di via Monti
5 Lug 2026 Ex Annonaria, Forza Italia: “La Giunta ha rinunciato a una grande occasione per Cremona”
5 Lug 2026 Francia di rigore, Paraguay fuori a testa alta: finisce da spettatore il Mondiale di Sanabria
5 Lug 2026 Ambulanza veterinaria, Pasquali: “Con il Fiocco lavoriamo per una rete più ampia di servizi”
5 Lug 2026 “A occhi nudi”, Giuli Barbieri racconta il lato umano del fotogiornalismo
Nazionali

Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, tutti i match e dove vederli

(Adnkronos) – Settima giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, domenca 5 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e testa di serie numero uno chiuderà il programma sul campo central contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Tocca anche al serbo Novak Djokovic che aprirà le danze sul Centre Court contro il russo Roman Safiullin. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming. 

 

Ecco il programma di oggi a Wimbledon:  

Centrale, dalle 14:30
 

Safiullin-Djokovic  

Sabalenka-Osaka 

Sinner-Mochizuki 

Campo 1, dalle 14 

Pegula-Jovic 

Auger Aliassime-Davidovich Fokina 

Benic-Gauff 

Campo 2, dalle 12 

Muchova-Krejcikova 

Hurkacz-Struff 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...