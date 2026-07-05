Ultime News

5 Lug 2026 Da spazio romantico a luogo di degrado, ecco la scalinata di via Monti
5 Lug 2026 Ex Annonaria, Forza Italia: “La Giunta ha rinunciato a una grande occasione per Cremona”
5 Lug 2026 Francia di rigore, Paraguay fuori a testa alta: finisce da spettatore il Mondiale di Sanabria
5 Lug 2026 Ambulanza veterinaria, Pasquali: “Con il Fiocco lavoriamo per una rete più ampia di servizi”
5 Lug 2026 “A occhi nudi”, Giuli Barbieri racconta il lato umano del fotogiornalismo
Nazionali

Wimbledon, oggi Djokovic-Safiullin: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista serbo sfida il russo Roman Safiullin – in diretta tv e streaming – agli ottavi di finale dello Slam di Londra. Nei turni precedenti Djokovic ha eliminato Paul, Wu, Tsitsipas e Rinderknech, mentre Safiullin, che arriva dalle qualificazioni, ha superato Kym, Rublev, Van de Zandschulp e Fonseca. 

 

La sfida tra Djokovic e Safiullin è in programma oggi, domenica 5 luglio, alle ore 14.30, con il match che aprirà il programma del Centrale. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Djokovic che conduce il parziale con tre vittorie a zero. 

 

Djokovic-Safiullin sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...