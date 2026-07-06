Cade dal letto, morto neonato di 10 mesi a Bisceglie

(Adnkronos) – Sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie morto dopo l’arrivo in Pronto soccorso nell’ospedale cittadino ieri pomeriggio dove è stato accompagnato da un mezzo privato. E’ quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta Andria Trani che hanno svolto accertamenti sull’episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi.