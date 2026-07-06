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Wimbledon, il programma di oggi: da Paolini a Cobolli, tutti i match e dove vederli

(Adnkronos) – Ottava giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, torna in campo l’azzurra Jasmine Paolini, finalista sull’erba londinese due anni fa. L’azzurra, testa di serie numero 13, aprirà il programma sul campo centrale alle 14.30 contro la filippina Alexandra Eala. Tocca anche a Flavio Cobolli che aprirà le danze sul campo numero uno alle 14 contro l’australiano Alex De Minaur. Ecco il programma di giornata, tutti i match e dove vederli in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi a Wimbledon: 

Centrale, dalle 14:30
 

Paolini-Eala
 

Dimitrov-Fery 

Lehecka-Zverev 

Campo 1, dalle 14
 

Cobolli-De Minaur
 

Keys-Noskova 

Fritz-Bublik 

Campo 2, dalle 12 

Krueger-Kostyuk 

Bouzkova-Mertens 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

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