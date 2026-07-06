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Wimbledon, oggi Cobolli-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – agli ottavi dello Slam di Londra. L’azzurro ha eliminato Khachanov al terzo turno, in un match chiuso al quinto set, mentre De Minaur arriva dal successo agevole contro l’americano Svajda. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Sono due i precedenti tra Cobolli e De Minaur, entrambi vinti dall’australiano ed entrambi risalenti al 2024 (negli ottavi del torneo di Vienna e al terzo turno degli Australian Open). Il match inizierà intorno alle 14. 

Il match tra Cobolli e De Minaur sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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