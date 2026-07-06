Wimbledon, oggi Paolini-Eala agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, l’azzurra affronta la filippina Alex Eala agli ottavi del torneo, per strappare un posto ai quarti di finale. La toscana arriva dal successo contro Maria Sakkari al terzo turno, mentre l’asiatica ha eliminato a sorpresa Iga Swiatek nell’ultimo match. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.

C’è un solo precedente tra Paolini ed Eala, lo scorso febbraio a Dubai: vittoria dell’asiatica 6-1 7-6. Il match si giocherà sul Centrale e inizierà intorno alle 14:30.

La sfida tra Paolini ed Eala sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW