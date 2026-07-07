Ultime News

7 Lug 2026 Carcere, nuovo progetto Caritas, per reinserimento lavorativo dei detenuti
7 Lug 2026 Cremonese, Tommaso Duca ceduto a titolo definitivo alla Folgore Caratese
7 Lug 2026 Troppi costi e pochi utenti: la piscina di Casalbuttano resterà chiusa
7 Lug 2026 Appalti verdi, Cremona premiata: è tra i comuni più virtuosi d’Italia
7 Lug 2026 Poste, dal 9 luglio interventi di ammodernamento per l’ufficio di Castelverde
Nazionali

Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

(Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in provincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell’autista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell’autobus.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...