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Calcio, bancarotta e false comunicazioni sociali Bari: indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis

(Adnkronos) –
Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell’ambito della gestione della Società Sportiva Bari. 

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