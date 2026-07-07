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Nato, Meloni e Trump allo stesso tavolo a cena

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, cena allo stesso tavolo del presidente americano Donald Trump nel palazzo di Bestepe ad Ankara, sede del vertice Nato. Al tavolo siedono anche il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere Friedrich Merz con la moglie Charlotte, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte.  

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