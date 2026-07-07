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Sinner-Struff, al tedesco ‘cade’ la pallina e il punto è da ripetere: cos’è successo a Wimbledon

(Adnkronos) – Episodio particolare ai quarti di Wimbledon, durante il match di oggi, martedì 7 luglio, tra Jannik Sinner e Jann Lennard Struff. Dopo il primo set vinto 7-5 dall’azzurro (con break strappato nell’undicesimo game), una ‘caduta fortunata’ salva il tedesco in avvio di secondo set. Durante il primo game del secondo parziale, sul punteggio di 30-40 per l’azzurro, cade una pallina dalla tasca di Struff durante il punto e il giudice di sedia ferma il gioco, dicendo che è tutto da ripetere. 

Struff si lamenta, ma anche grazie a questo episodio riesce a ribaltare il game, annullando la palla break e tenendo il servizio. Con un po’ di fatica.  

 

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