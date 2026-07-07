Ultime News

7 Lug 2026 Appalti verdi, Cremona premiata: è tra i comuni più virtuosi d’Italia
7 Lug 2026 Poste, dal 9 luglio interventi di ammodernamento per l’ufficio di Castelverde
7 Lug 2026 E’ online il nuovo sito internet della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia
7 Lug 2026 Giovedì d’Estate: il 9 luglio nuovo appuntamento dedicato al mondo del gioco
7 Lug 2026 Rsa Castelverde, Lions Casalbuttano dona dispositivi medici ortopedici alla struttura
Nazionali

Siria, media: “Esplosioni vicino a hotel dove alloggia Macron a Damasco”

(Adnkronos) – Si sono udite delle esplosioni per cause ancora ignote a Damasco, nei pressi dell’hotel dove alloggia il presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita in Siria. Lo riportano i media israeliani citando la Reuters, a cui una fonte della sicurezza del Paese ha dichiarato che le detonazioni sono state causate da ordigni esplosivi. 

Macron avrebbe lasciato l’hotel 15 minuti prima dell’esplosione. L’emittente televisiva saudita Al-Hadath ha riferito che “il convoglio del presidente francese ha lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d’ora prima dell’esplosione”. È stato inoltre riportato che al momento non è chiara “la natura delle esplosioni” e che vi sono vittime. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...