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Nazionali

Attacco Usa contro l’Iran, Trump pubblica i video dei raid

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti attaccano l’Iran e colpiscono l’area dello Stretto di Hormuz. Le azioni degli Usa sono una rappresaglia dopo gli attacchi condotti da Teheran contro navi commerciali nello Stretto. Il presidente americano Donald Trump, dopo aver ordinato i raid, pubblica sul social Truth video che mostrano esplosioni nelle zone colpite. “Se l’Iran continuerà a colpire le navi, la situazione peggiorerà”, minaccia. 

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