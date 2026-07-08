Rai, Graziano: “Da presidenti Camere risposta burocratica, per due anni non hanno fatto nulla sulla Vigilanza”

(Adnkronos) – “La Vigilanza era bloccata da due anni, non funzionava, questa maggioranza è allergica a qualsiasi contollo. Il nostro è un atto di libertà e di protesta anche nei confronti dei presidenti delle Camere, che per due anni non hanno fatto nulla e hanno gestito la vicenda in maniera burocratica”. Lo ha detto all’Adnkronos Stefano Graziano, capogruppo del Pd in Vigilanza Rai, intervistao ad ‘Adntalks’ dal direttore Davide Desario a proposito dello stallo in commissione di Vigilanza e di conseguenza sul rinnovo della governance della Tv pubblica.

“Tutte le opposizioni oggi risponderanno duramente ai presidenti delle Camere, dopo due anni in cui non hanno fatto nulla per sbloccare la Vigilanza non si può rispondere in modo burocratico chiedendo i nomi -ha proseguito Graziano-. C’è un problema politico che deve essere risolto, i presidenti delle Camere dovrebbero rendersi conto della difficoltà istituzionale e costituzionale, è la prima volta che una cosa del genere succede nella storia della Repubblica”.

Per Graziano, “adesso sta alla maggioranza fare proposte per sbloccare una situazione di questo tipo, c’è un disagio delle opposizioni anche sull’informazione pubblica e ricordo che dove c’è più informazione c’è più democrazia”.

A proposito delle eventuali dimissioni dei componenti di minoranza del Cda Rai, Graziano ricorda che sono stati “eletti dal Parlamento. Come si sa, il Pd non è voluto entrare nella governance Rai, ha scelto di restare fuori perchè sapevamo che saremmo andati in questa direzione, lo abbiamo detto da tre anni. Noi siamo stato coerenti, la scelta è loro e nella loro autonomia, noi facciamo scelte nette, tra il punto e il posto scegliamo il punto”.