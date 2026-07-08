Ultime News

8 Lug 2026 Casalbuttano, riapre l’ufficio postale rinnovato: nuovi servizi per cittadini e territorio
8 Lug 2026 Il Cremona Summer Festival 2026 prosegue con quattro nuovi appuntamenti dal 10 al 13 luglio
8 Lug 2026 Furto in azienda a Casalbuttano: le telecamere incastrano il presunto ladro, un denunciato
8 Lug 2026 Controlli straordinari della Polizia: 72 persone identificate e un allontanamento dalla zona della stazione
8 Lug 2026 Giovanni Sgroi condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione per abusi sessuali
Nazionali

Spionaggio, il leghista Borghi: “Italiani arrestati? Non è atto di aggressione della Russia”

(Adnkronos) – “No, non è un atto di aggressione. Tutti i servizi di intelligence si procurano le informazioni come vogliono”. Lo ha dichiarato il leghista Claudio Borghi a Point Break – Il punto di rottura, condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti su San Marino RTV, rispondendo a una domanda sulla vicenda degli italiani arrestati con l’accusa di spionaggio per la Russia. Nel corso dell’intervista, Borghi ha però aggiunto che chi passa informazioni a uno Stato straniero “al di là della pena edittale, è un traditore della patria. Siamo nel Cocito, vicino a Satana”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...