Alcaraz, il ritorno in campo si allontana: salterà anche il Masters 1000 di Montreal

(Adnkronos) – Il Masters 1000 di Montreal perde uno dei suoi grandi protagonisti ancor prima di cominciare. Carlos Alcaraz non è nell’entry list del torneo canadese, in programma dal 2 al 13 agosto: il fuoriclasse spagnolo sarà costretto dunque a dare forfait, dopo le assenze pesanti al Roland Garros e a Wimbledon.

Da settimane, Alcaraz è alle prese con un fastidioso problema al polso (che lo tiene ai box dall’Atp 500 di Barcellona). Un problema che lo terrà ancora lontano dai campi. Nell’entry list del torneo ci sono invece Jannik Sinner e Alexander Zverev: la loro presenza in Canada è dunque confermata.