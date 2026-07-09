Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “Nel 2025 assistite oltre 1400 persone”

(Adnkronos) – “Il Bilancio Sociale 2025 rappresenta ancora una volta uno strumento essenziale di comunicazione per poter rappresentare quanto la Lega del Filo d’Oro ha fatto nel corso dell’ultimo anno, grazie ad un impegno incredibile da parte del personale, dei volontari, delle stesse famiglie e dei sostenitori. L’anno che si è concluso ci ha consentito di raggiungere, con modalità diverse, ben 1405 persone, da bambini di pochi mesi, fino ad arrivare anche ad alcuni anziani”.

Sono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all’Università degli Studi di Milano.

“Ciò significa che la popolazione raggiunta è cresciuta, grazie anche all’accrescimento dei servizi della Lega del Filo d’Oro. Infatti, nel corso dello scorso anno, abbiamo aperto una nuova sede a Rende, in provincia di Cosenza – spiega Bartoli – e da poche settimane è attiva quella di Nuoro, in Sardegna, per un totale di 13 regioni raggiunte. La Lega del Filo d’Oro è impegnata a potenziare ed allargare i propri servizi, grazie anche alla grande generosità espressa dai sostenitori”.

“Il bilancio sociale rappresenta anche il punto di partenza per gli obiettivi futuri, orientati ad un potenziamento della rete dei servizi, per avvicinarci ulteriormente a famiglie e utenti; a uno sviluppo ulteriore dell’attività scientifica, dell’utilizzo delle tecnologie assistive fino agli interventi che facilitano l’autonomia e la partecipazione attiva della persona sordocieca e con pluridisabilità. Si tratta di un impegno che la Lega del Filo d’Oro si assume anche di fronte a istituzioni e sostenitori”, conclude.