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Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Una esplosione si è verificata oggi giovedì 9 luglio, intorno alle 8 di questa mattina, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Chieti). La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.  

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