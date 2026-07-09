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Nazionali

Francia-Marocco, Mbappé sbaglia rigore e si dispera

(Adnkronos) – Succede di tutto nel primo tempo di Francia-Marocco, partita dei quarti di finale dei Mondiali oggi, giovedì 9 luglio. Intorno al 25′ arriva la più grande chance dell’avvio ed è per i Bleus, che ripartono alla grande dalla propria area con Olise. L’attaccante del Bayern Monaco serve Mbappé sulla sinistra, che entra in area e viene atterrato da Mazraoui. L’arbitro Facundo Tello non ha dubbi e concede senza pensarci il calcio di rigore, poi confermato dal check del Var.  

Sul dischetto va Mbappé, che si fa però ipnotizzare da Bounou. Il fuoriclasse francese sceglie di tirare a destra, il portiere marocchino indovina l’angolo e blocca il pallone, tenendo il risultato sullo 0-0. Tutto da rifare per la Francia.  

 

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