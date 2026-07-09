Lidl ‘conquista’ il 65% famiglie italiane, oltre un milione in più in ultimi 13 mesi

(Adnkronos) – Lidl Italia, con 800 punti vendita in tutta la penisola, si attesta come retailer leader per crescita di clienti nel panorama della Gdo italiana. Secondo le ultime rilevazioni di NielsenIQ, il 65% delle famiglie italiane (oltre 16 milioni) ha fatto la spesa da Lidl nell’ultimo anno. “Siamo estremamente orgogliosi di questo successo, che testimonia la fiducia quotidiana che i clienti ripongono nel nostro brand – commenta Gianfranco Marc Brunetti, chief customer officer di Lidl Italia -. Questo risultato è l’espressione di una penetrazione straordinaria di Lidl nel mercato della Gdo: un incremento record di oltre un milione di nuove famiglie in poco più di un anno, che ha superato la performance di tutti i principali competitor nazionali. Con l’obiettivo di continuare a crescere, investiamo sulla qualità e sulla convenienza dell’offerta per essere sempre più vicini ai bisogni reali del 65% delle famiglie italiane che ci scelgono per la spesa”.

“Si tratta di un primato che riflette l’efficacia di un modello basato sulla semplicità e sulla centralità del cliente, capace di tradursi in un sostegno concreto alla vita quotidiana – spiegano dal gruppo -. Offrendo un assortimento che unisce la convenienza dei prezzi all’opportunità di compiere scelte di consumo consapevoli, Lidl si afferma come un punto di riferimento per l’ottimizzazione del bilancio familiare e per la tutela del potere d’acquisto”.