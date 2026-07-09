Ultime News

9 Lug 2026 “La Notturna di Cremona”, alla Bissolati si sfidano le migliori 104 coppie d’Italia
9 Lug 2026 Cremona, fugge dalla Polizia in moto per 17 chilometri: arrestato ventenne senza patente
9 Lug 2026 Il caso Ferragni fa giurisprudenza: multe fino a 50mila euro sulla falsa beneficenza
9 Lug 2026 Innovazione e sostenibilità, a Cremona la tappa finale del workshop itinerante di Fondazione Lgh
9 Lug 2026 Daino salvato nella rotonda della tangenziale di Cremona: è una femmina adulta
Nazionali

Milano, spento incendio a deposito Bartolini. Vigili del fuoco: “Nessun ferito”

(Adnkronos) –
È stato spento il vasto incendio che ieri sera è divampato al deposito Brt di Milano Bovisa. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte in via Don Minzoni a Milano. Grazie al “tempestivo e massiccio intervento”, gli operatori – viene fatto sapere dalla Direzione regionale Lombardia dei vigili del fuoco – hanno “circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici, che non è stata coinvolta”.  

L’azione delle squadre, con il supporto del personale antincendio dell’azienda, ha permesso anche di mettere al sicuro trenta rimorchi che si trovavano all’interno dell’area logistica. I vigili del fuoco ribadiscono che “nessuna persona è rimasta coinvolta” nel vasto incendio e rassicurano sul fatto che “al momento la situazione è sotto controllo”. Sul posto sono ancora al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...