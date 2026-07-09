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Nazionali

Mondiali, oggi i quarti Francia-Marocco – Diretta

(Adnkronos) – Al via i quarti di finale dei Mondiali 2026. Oggi, giovedì 9
luglio, si comincia con il big match di Boston tra Francia e Marocco, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora, a vincere erano stati i Bleus per 2-0. La nazionale del ct Deschamps ha eliminato il Paraguay agli ottavi, mentre la selezione africana (l’ultima del continente ancora in corsa nel torneo) arriva dalla vittoria contro il Canada. La vincente troverà in semifinale una tra Spagna e Belgio.  

Dove vedere la partita? La sfida Francia e Marocco sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.  

Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.  

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