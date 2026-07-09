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Palermo, lite tra cognati finisce in tragedia: un morto

(Adnkronos) – Una lite tra cognati finisce in tragedia. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Palermo, dove un uomo di 50 anni è morto durante una lite con il cognato, nel quartiere Sferracavallo. L’uomo è stato trovato a terra già senza vita dal personale del 118 accanto al cancello d’entrata dell’abitazione. Sembra che l’uomo sia morto schiacciato dal peso del cognato, affetto da grave obesità. Indagano i carabinieri.  

 

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