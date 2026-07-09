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Nazionali

Romario attacca Ancelotti: “Non può rimanere ct del Brasile, vergognosa la partita con la Norvegia”

(Adnkronos) – “Non può restare ct del Brasile. Fossi stato in federazione sarei entrato negli spogliatoi lo avrei mandato all’inferno e gli avrei stracciato il contratto immediatamente. La partita con la Norvegia è stata una vergogna, lo porterei anche in tribunale. Poi vediamo cosa succede, ma non può rimanere”. L’ex attaccante del Brasile Romario attacca il ct verdeoro Carlo Ancelotti, pochi giorni dopo la sconfitta contro la Norvegia agli ottavi del Mondiale.  

“Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco che non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson in quel ruolo?”, aggiunge Romario.  

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