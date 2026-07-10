Iran, Israele avverte gli Usa: “C’è un nuovo piano per uccidere Trump”

(Adnkronos) – Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Donald Trump, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui questa informazione segnerebbe un’escalation nella guerra tra Washington e l’Iran.

Da anni – scrive il quotidiano americano – l’Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l’assassinio di Qassem Soleimani , un alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, Trump aveva fatto riferimento a minacce alla sua vita. “Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me”, ha detto. “Sono in tutte le liste. Ho visto stamattina che sono in ognuna di esse. E finora, credo di essere stato un po’ fortunato, ma forse non durerà a lungo”.

Nelle ultime settimane i rapporti tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incrinati a causa di divergenze di interessi sulla continuazione della guerra con l’Iran. Netanyahu ha sostenuto la necessità di continuare gli attacchi contro l’Iran e di raggiungere ulteriori obiettivi bellici. Trump ha cercato una via d’uscita dal conflitto, citando la preoccupazione che possa far crollare l’economia globale.

Secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro israeliano, Trump e Netanyahu hanno parlato ieri e hanno concordato di proseguire il “coordinamento tra i due Paesi”. Trump ha inoltre aggiornato Netanyahu sulle recenti attività statunitensi nel Golfo, si legge nella dichiarazione.