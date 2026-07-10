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Nazionali

Juventus, risoluzione consensuale con il dt Modesto

(Adnkronos) – Ora è ufficiale François Modesto lascia la Juventus. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito web: “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale”. Il 47enne dirigente francese lascia la Juventus dopo una sola stagione.  

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