Ultime News

10 Lug 2026 Nigeriano accoltellato dopo la lite: per la compagna, divieto di avvicinamento
10 Lug 2026 Due anni e nove mesi allo spacciatore con machete e katana. Va agli arresti domiciliari
10 Lug 2026 Gerli spinge per la Cremonese: affare vicino. Trimboli resta nel mirino, Vicenza su Tsadjout
10 Lug 2026 Il sindaco Virgilio a Genova incontra Silvia Salis: “Fondamentale il dialogo tra sindaci”
10 Lug 2026 Imprese e scale up: connessioni con vista innovazione con Grower
Nazionali

Lorella Capano, il figlio confessa l’omicidio della madre: “L’ho uccisa io”

(Adnkronos) – Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, nell’appartamento di via Hope a Sanremo, dove il delitto è avvenuto lunedì sera. Il giovane, residente a Milano, aveva sempre negato ogni responsabilità, ma è crollato durante l’udienza di convalida davanti al gip Massimiliano Botti, che questa mattina, in tribunale a Imperia, ha convalidato l’arresto. 

Oldani è ora detenuto nel carcere di Sanremo. Domani è prevista l’autopsia sul corpo della donna, un passaggio chiave per ricostruire con precisione le dinamiche dell’omicidio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...