MotoGp, Fernandez il più veloce nelle libere davanti a Marquez caduto senza conseguenze

(Adnkronos) –

Raul Fernandez è il più veloce nelle libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring.

Lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse gira in 1’20″829 e precede le Ducati del connazionale Marc Marquez (1’20″880), caduto senza conseguenze, e di Fabio Di Giannantonio (1’20″936). Quarto tempo per la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir (1’20″944) che si lascia alle spalle Jack Miller (1’21″000), leader tra le Yamaha e il connazionale Alex Marquez (1’21″002) con la Ducati del team Gresini. Ottavo tempo per Marco Bezzecchi (1’21″370) con l’Aprilia. Il romagnolo è ancora acciaccato dopo la caduta di una settimana fa ad Assen. Turno particolarmente difficile per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, che realizza solo il 19° tempo con la Ducati. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche.