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Nazionali

MotoGp, Marquez leader nelle pre-qualifiche davanti a Fernandez e Di Giannantonio

(Adnkronos) –
Marc Marquez si prende il venerdì al Sachsenring. Lo spagnolo della Ducati realizza il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp di Germania in 1’19″394 precedendo il connazionale dell’Aprilia Raul Fernandez (1’19″560) e il compagno di marca Fabio Di Giannantonio (1’19″674). Quarto tempo per il fratello Alex Marquez (1’19″711) con la Ducati del team Gresini seguito dall’australiano Jack Miller (1’19″841), con la Yamaha e da tre moto di Noale, con il giapponese Ai Ogura (1’19″906) davanti a Marco Bezzecchi (1’19″996) e allo sapgnolo Jorge Martin (1’20″011). Solo tredicesimo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’20″132) con la rossa di Borgo Panigale che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche ufficiali e alle 15 la Sprint.  

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