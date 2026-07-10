Tour de France, Merlier vince la settima tappa e Pogacar resta in giallo

(Adnkronos) – Tim Merlier vince allo sprint la settima tappa del Tour de France, la Hagetmau-Bordeaux di 175 km. Il belga della Soudal Quick Step si impone in volata davanti al norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) e all’eritreo Biniam Girmay (Nsn Cycling team). Lo sloveno Tadej Pogacar (team Uae Emirates) conserva la maglia gialla di leader della classifica generale, dove guida con 2’42” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e 3’27” sul compagno di squadra, il messicano Isaac Del Toro. Domani ottava frazione, ancora per velocisti, con partenza da Perigueux e arrivo a Bergerac dopo 180 km.