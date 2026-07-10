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Ucraina, Kiev colpisce principale raffineria nel sud della Russia

(Adnkronos) – Le forze ucraine continuano a sferrare attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, colpendo obiettivi in diverse regioni. Secondo quanto riportato dai canali mediatici russi su Telegram, l’esercito di Kiev ha colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, nel sud della Russia. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano grandi fiammate che si sprigionano dalla raffineria. 

Situata a circa 500 chilometri dal territorio controllato dall’Ucraina nella regione di Krasnodar, la raffineria è tra le più grandi della Russia meridionale e produce quasi 6,6 milioni di tonnellate di carburante all’anno. Si tratta del diciassettesimo attacco ucraino che ha colpito una raffineria russa. L’ultimo prima di questo risale al 2 giugno. 

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