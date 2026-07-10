Ultime News

10 Lug 2026 Violenta aggressione in via Santa Croce, denunciato 26enne senza fissa dimora
10 Lug 2026 Degrado in via Monti, dopo l’appello a CR1 qualcosa si muove
10 Lug 2026 Nella Cremo all’insegna dei giovani che sta nascendo, Bianchetti avrà un ruolo fondamentale
10 Lug 2026 Centro storico a tutto gioco e sport per il secondo Giovedì d’Estate
10 Lug 2026 Stretta sulla movida, la firma del sindaco. Stop a somministrazione di alcol nei weekend
Nazionali

Wimbledon oggi semifinale Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) –
Jannik Sinner va a caccia della finale di Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, il tennista azzurro sfida Novak Djokovic – in diretta tv in chiaro e in streaming – nella semifinale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz all’ultimo atto dello scorso anno. Sinner arriva al match dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff, mentre Djokovic ha superato Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime. Il vincente della sfida affronterà in finale uno tra Alexander Zverev e Arthur Fery. 

 

La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, venerdì 10 luglio, come secondo match sul campo Centrale a partire dalle 14.30. La sfida dovrebbe quindi iniziare intorno alle ore 18, al termine del match tra Zverev e Fery. 

I due tennisti si sono affrontati in 11 precedenti, con l’azzurro che conduce 6-5 nel parziale. L’ultima sfida però è stata vinta da Djokovic, che ha eliminato Sinner nella semifinale degli ultimi Australian Open, imponendosi in cinque set. 

 

Sinner-Djokovic sarà visibile in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su Tv8.it. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...